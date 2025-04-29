暖心故事：這飛身一躍，真帥！

中評社北京4月29日電／據人民日報報導，4月24日上午9時38分，四川省成都市中心的天府廣場地鐵站C口，突然，一位乘坐電梯的老奶奶因鞋子被電梯夾住，身體失去平衡，向後倒了下去。這時候，與她同行的其他兩位老人想去攙扶也摔倒了。



“快，救人！”危急時刻，武警四川總隊成都支隊某中隊3名正在執行巡邏任務的武警官兵迅速行動。帶隊班長江明航隔著扶梯，一把抓住老奶奶的手臂，將其穩住，同時借勢飛躍扶梯，用身體擋在另一位老人與階梯之間，並迅速將倒下的老人扶起，避免老人頭部受傷。戰士高榮駿和田澤備也緊隨其後，跑過來攙扶起電梯上的老人。



“別怕，我們扶著您！”三位戰士一邊安撫老人情緒，一邊將他們攙扶至安全區。等到工作人員趕到現場，再三確認老人健康情況後，三位戰士繼續執行巡邏任務。



事後，江明航回憶，自己若從下行扶梯繞行至上行扶梯，其間老人可能會受到二次傷害。於是，他沒有猶豫，當即翻越扶梯到摔倒老人身邊，將她扶了起來。“當時老人們的重心非常不穩，如果倒下去造成磕碰，會增加受傷的風險。”高榮駿說。



成功救援得益於平時的系統訓練。“我們平時執勤巡邏有30多種預案，其中就包括處置電梯險情，比如扶梯驟停等突發情況，都有標準化的處置程序。”江明航說，翻越電梯的動作和日常訓練中翻越矮墻的動作類似，所以當時心裡很有把握。



這幾天，三位武警官兵救助摔倒老人的監控視頻在互聯網上發布後，受到網友稱讚：“為人民子弟兵點贊”“太帥了”……三名戰士都是00後，年齡最大的江明航出生於2000年，入伍三年多，其他兩名戰士入伍才一年多。