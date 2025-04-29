“半馬”後還有運動會，機器人為啥愛體育？

4月19日，天工隊選手天工Ultra（左二）在比賽中衝向終點。當日，2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。新華社記者 李欣 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京4月29日電／據新華社報導，往返競速跑、足球對抗賽、機器人格鬥……首屆具身智能機器人運動會近日在江蘇無錫舉行，150多台機器人“選手”在運動場上展開比拼。此前的2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松引起廣泛關注，北京今年還計劃舉辦世界人形機器人運動會。



從跑“半馬”到運動會，機器人為啥要扎堆搞體育？



“是騾子是馬，拉出來遛遛”：機器人測試為何都選體育？



首屆具身智能機器人運動會上的2V2機器人足球比賽，紅藍雙方機器人在模擬綠茵場上攻防交替，貢獻了“腳後跟進球”“中場射門”等名場面；投籃比賽中，機器人“鐵墩”手腕輕扣，十投全中贏得滿堂彩……



“體育競技提供了複雜多樣的真實場景，對機器人來說意味著從感知環境到信息分析、再從實時決策到運動控制的考驗，這正是機器人研發需要的。”在清華大學計算機博士、體育部博士後李晨曦看來，體育競技是機器人技術理想的試驗田，也是機器人邁出實驗室、走向真實生產和生活的重要一步。



國際大賽一直是高新科技的試驗場。從奧運賽場的計時系統、高速攝像機，到網球“鷹眼”、世界杯VAR（視頻助理裁判）技術，人類不斷將新技術應用於體育。



體育需要科技，科技也需要體育。“是騾子是馬，拉出來遛遛。”一名觀眾的感言一語中的。機器人比賽，正是一種科技綜合測試。



“為什麼搞體育？”江蘇一家科技企業人形機器人事業部副總經理郭大宏說：“就是為了把機器人性能設計得更穩定可靠，向應用領域拓展。”馬拉松的耐力、格鬥的對抗、運球的走位，模擬了現實中複雜的動態環境，考驗機器人的運動控制、環境感知、能源管理等綜合能力。



競技體育為機器人研發測試走出“一條路”，也為機器人走近大眾、走向市場打開“一扇窗”。