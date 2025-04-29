內地近五成外貿企業　擬削對美業務

圖：中企出海已經成潮流，出海中企則是將市場瞄准除美國外的新興市場。圖為在今年德國漢諾威工業博覽會上，中外參展商在宇樹科技展區觀看機器狗演示。＼新華社（圖片來源：大公網） 中評社北京4月29日電／據大公報報導，中國貿促會新聞發言人趙萍在28日新聞發布會上介紹，相關調研表明，中國有近五成外貿企業表示將減少對美業務。美國以各種借口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制和全球經濟秩序穩定，最終受害的是包括美國在內的各國企業和普通民眾。面對“對等關稅”政策帶來的不確定性，中國貿促會將盡最大努力為廣大外貿企業提供力所能及的最大幫助。



據介紹，2025年全球貿易投資促進峰會將於5月22日在北京釣魚台國賓館舉辦。趙萍介紹，峰會將發布北京倡議，推動全球工商界攜手探索新形式新領域合作。今年7月在京舉辦的鏈博會則突出國際合作，通過加強產業鏈供應鏈周邊合作，推動構建周邊命運共同體。＼大公報記者 郭瀚林北京報導



以自身“確定性”對衝世界“不確定性”，為世界帶來更多信心與力量。今年以來，中國貿促會組織184批次中國企業家代表團赴45個國家和地區交流訪問；一季度，全國貿促系統累計簽發原產地證書、ATA單證册、商事證明書等各類證書同比增長14.91%；截至目前，日本大阪世博會中國館累計接待遊客近9萬人次，成為本屆世博會最熱門的展館之一。



75.3%受訪企業擬拓展新興市場



中國貿促會發布的2025年2月全球經貿摩擦指數顯示，從綜合指數看，2月全球經貿摩擦指數為106，處於高位。美國所實施的全球經貿摩擦措施涉及金額最多，連續8個月居首；發布關稅、管制和制裁等單邊限制措施數量最多，連續兩個月居首；涉華經貿摩擦指數也一直排名首位。



近期，中國貿促會面向全國1100多家外貿企業開展問卷調查。調研顯示，有近50%企業表示將減少對美業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新興市場彌補對美出口減少份額。受訪企業普遍表示，在政府一攬子穩外貿支持政策幫扶下，廣大外貿企業正在開辟增量市場、拓展內銷市場、聯動增強供應鏈韌性，千方百計克服當前的挑戰。



趙萍在會上表示，面對“對等關稅”政策帶來的不確定性，各部門和地方密集出台了多項穩外貿支持政策舉措。中國貿促會將充分發揮自身“聯通政企、融通內外、暢通供需”獨特功能作用，從提供最大便利、搭建最廣平台、形成最強保障三方面入手，盡最大努力為廣大外貿企業提供力所能及的最大幫助。