河南安陽：全鏈條明責壓責考責

圖為河南省安陽市紀委監委派駐市委組織部紀檢監察組在市委黨校舉辦“雙清單雙交辦”座談交流會。張華 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月29日電／據中國紀檢監察報報導，落實“兩個責任”是全面從嚴治黨的關鍵抓手，如何破解“責任虛化空轉”難題？河南省安陽市建立“雙清單雙交辦”工作機制，通過制定主體責任清單、監督責任清單“明責”，黨委、紀委班子帶隊“面對面”向各單位黨組、派駐機構交辦清單“壓責”，定期對賬、年底交賬“考責”，構建全鏈條責任閉環，不斷壓緊壓實管黨治黨政治責任，推動各級黨組織和廣大黨員領導幹部切實把責任扛起來。



幹什麼？



——“雙清單”明責知責



長期以來，主體責任虛化、監督責任弱化一直是制約全面從嚴治黨成效的重點難點問題。特別是一些黨組織負責人對主體責任是什麼、要幹什麼認識不清，主體責任存在虛化空轉等現象。為破解這一難題，安陽市紀委監委推行“雙清單雙交辦”工作機制，以主體責任清單、監督責任清單為抓手，把“兩個責任”細化為一項項具體任務、一條條務實舉措，推動各單位黨委（黨組）和紀委監委派駐機構在落實“兩個責任”上方向更明、任務更清、效果更實。



“建立‘雙清單雙交辦’工作機制，本身就是市委落實主體責任、市紀委監委落實監督責任的具體體現，是推動政治監督具體化精準化常態化的重要載體。”安陽市委有關負責同志說。經過三年的探索實踐和經驗總結，該市紀委監委協助市委出台了全面從嚴治黨主體責任和監督責任“雙清單雙交辦”工作機制實施辦法，明確了“雙清單雙交辦”工作流程和具體要求。



“今年落實全面從嚴治黨主體責任具體要幹什麼，都在這張主體責任清單裡，這就是年度‘路線圖’‘任務書’，必須制定實、制定准、制定好，為全年工作打牢基礎。”該市機關事務中心黨委主要負責同志說。



翻開中國文字博物館2025年度履行全面從嚴治黨主體責任清單，裡面包含了黨委領導班子集體責任25項、黨委書記責任15項、黨委領導班子其他成員責任13項。其中，既有強化政治建設、開展政治生態分析研判等共性任務，又有體現部門特色、行業特點、部門職責的個性任務。“曹操高陵管理委員會原主任賈振林案件對我們有強烈的警示作用。我們結合本單位特點，把‘認真貫徹落實黨和國家關於文物保護工作的方針政策，在民主生活會和組織生活會中開展反面典型案例剖析’納入了2025年主體責任清單。”中國文字博物館黨委有關負責同志說。