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財政部農業農村司司長吳奇修接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-04-29 13:25:57


　　中評社北京4月29日電／據中央紀委國家監察網站消息，據中央紀委國家監委駐財政部紀檢監察組、黑龍江省紀委監委消息：財政部農業農村司司長吳奇修涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐財政部紀檢監察組紀律審查和黑龍江省監察委員會監察調查。

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