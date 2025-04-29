富權：《兩岸和平發展共同願景》廿週年憶以往

中評社香港4月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：《兩岸和平發展共同願景》二十週年憶以往。以下為文章內容。



整整二十年前的今日亦即二零零五年四月二十九日，中共總書記胡錦濤與中國國民黨主席連戰在北京會談，達成並公開發布《兩岸和平發展共同願景》，宣布國共兩黨達成五項共識：一、在認同“九二共識”的基礎上促進恢復兩岸談判；二、促進終止敵對狀態，達成和平協議；三、促進兩岸在經貿交流和共同打擊犯罪等方面建立合作機制，推進雙向直航、三通和農業交流；四、促進擴大台灣國際空間的談判；五、建立國共兩黨定期溝通平台。後來，這個《兩岸和平發展共同願景》連同“九二共識”，都被寫進了國民黨的政治綱領。而在馬英九掌政那八年，本來是極有機會全部落實貫徹這五項共識，但卻只是“選擇性”地執行了其中的第一、三、五項，並部分落實第四項，台灣當局以“觀察員”身份列席世界衛生大會，而以“先經濟後政治”為由其實是“棄政治”，置諸最重要的第二項於不顧，再加上“馬王政爭”及“太陽花學運”等原則，讓民進黨有機會反撲成功，而讓《兩岸和平發展共同願景》難以持續執行。



連戰這次從二零零五年四月二十六日至五月三日的“和平之旅”，是自第二次國共內戰以來，國共兩黨之間首次最高層次的會晤，連戰成為一九四九年後第一位踏上中國大陸的中國國民黨黨魁。國共兩黨領導人在北京舉行會談並共同發布的《兩岸和平發展共同願景》，推動兩黨關係和兩岸關係發生歷史性變化。“共同願景”確立了國共兩黨的共同政治基礎，提出了兩岸關係發展的正確方向，描繪了兩岸關係和平發展的美好藍圖。實踐証明，兩岸關係和平發展是一條正確道路，堅持沿著這條道路前行，是兩岸負責任政黨的應有作為。必須堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎，維護兩岸關係和平發展成果。堅持穩步進取、克難前行的務實思路，不斷增進兩岸同胞的利益福祉。台灣的未來系於兩岸關係的發展、系於中華民族的偉大復興。兩岸同胞應當攜手同心，共同開創兩岸關係新未來，實現中華民族偉大復興。



連戰的這次“和平之旅”，是冒了很大的風險的。一方面，在此前一個月，國民黨副主席江丙坤於三月二十八日率訪問團對大陸進行“破冰之旅”時，因為民進黨剛於前兩天發動針對《反分裂國家法》的“三二六”大遊行，社會上瀰漫著濃厚的“反中”氛圍，實際上江丙坤在機場就遇到民進黨動員的黑道人物的“武裝抗議”，情勢非常危急；另一方面，連戰自己於四月二十六日動身啟程前往大陸的當天，同樣也在機場遇到數百名民進黨支持者的“武裝抗議”，而國民黨支持者也吸取前次教訓，組織數百人到機場為連戰“保駕護航”，兩派人馬在機場爆發嚴重的肢體衝突，多人流血受傷。因此，連戰及其先行“探路者”江丙坤，都是以“道之所在，雖千萬人吾往矣”的氣概，對大陸進行“和平之旅”及“破冰之旅”的。

