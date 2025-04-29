上海通報5起違反中央八項規定精神問題

中評社北京4月29日電／據中國紀檢監察報報導，中央紀委國家監委網站訊“五一”將至，上海市紀委監委公開通報5起違反中央八項規定精神典型問題。具體如下。



1.東浩蘭生（集團）有限公司原黨委書記、董事長曹煒接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品禮金等問題。2012年底至2024年，曹煒多次接受私營企業主安排的宴請，飲用高檔酒水，並收受禮品禮金。曹煒還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.閔行區委原常委、區政府原副區長汪向陽接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮金，違規出入私人會所等問題。2014年至2024年，汪向陽多次接受私營企業主在公司食堂等場所安排的宴請，並收受禮金，違規出入私人會所並接受宴請。汪向陽還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



3.崇明區建設鎮原黨委書記陳群接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品，不正確履行職責等問題。2016年至2024年，陳群多次接受私營企業主在公司食堂等場所安排的宴請，飲用高檔酒水，並收受禮品。此外，陳群違反工作紀律，在某林地復墾項目中未正確履行監管職責，造成森林資源重大損失和嚴重不良影響。陳群還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



4.上海電力大學後勤管理處（後勤服務中心）原處長王飛接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，收受禮品等問題。2015至2024年，王飛多次接受私營企業主安排的宴請和旅遊活動，並收受禮品。王飛還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



5.普陀區長風新村街道綜合行政執法隊四級主辦王棟不正確履行職責問題。2024年4月，王棟借調至長風新村街道平安辦擔任安全工作負責人期間，在處置相關12345熱線工單時，沒有充分核實反映人提出的相關訴求，兩次指示熱線工單操作人員以推諉理由退單並辦結，沒有盡到審核把關的工作職責，造成不良影響。王棟受到政務警告處分，其他有關人員受到相應處理。