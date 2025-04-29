成都：專項整治土地儲備領域突出問題

四川省都江堰市紀委監委統籌室、組、地力量，對轄區儲備土地管護和臨時利用工作開展專項監督檢查。圖為近日，該市紀檢監察幹部在銀杏街道走訪瞭解閑置儲備土地改造便民停車場有關情況。陳炯 攝（圖片來源：中央紀委國家監察網站） 中評社北京4月29日電／據中央紀委國家監察網站消息，四川省成都市紀委監委把持續深化整治重點領域腐敗問題作為重點任務常抓不懈，緊盯土地儲備領域腐敗問題，以系統思維貫通“查改治”，強化辦案引領，深化以案促改，推進系統治理，持續淨化土地儲備領域政治生態、發展環境。



“違規占地的作坊搬走後，這裡清淨多了！”近日，四川省成都市金牛區紀委監委工作人員來到西華街道，對違規占地問題整改情況進行走訪調研，該街道侯家花園小區居民說。



據瞭解，地處西華街道的一塊儲備土地，自2022年以來被數十家石材作坊違規占用，多次引發群眾投訴。經查，該地塊所屬街道城管執法人員長期收受部分作坊經營者紅包，縱容其違規占地。2024年8月，相關工作人員因在土地儲備工作中存在失管失責、設租尋租等問題，受到嚴肅處理。



成都市儲備土地規模巨大，日常管護和臨時利用業務需求量可觀。成都市紀委監委堅持系統思維、問題導向，重點圍繞土地管護及臨時利用環節突出問題推動系統治理，嚴肅懲貪治腐、嚴密制度約束、嚴格教育引導，一體推進監督、辦案、整改、治理，深化標本兼治、系統施治，不斷提升綜合治理效能。



以查辦案件為引領，靶向發力糾頑疾



在成都市紀委監委近日召開的提升以案促改促治質效專題會上，第八紀檢監察室主任胥建交流發言時，回憶起該市規劃和自然資源局原黨組成員、市土地儲備中心原主任施尚書主動投案的有關情況。



“土地儲備工作包含收儲、開發、管護、臨時利用、供應上市等多個環節，工作中我們發現，市土地儲備中心相關問題線索涉案主體聚鏈、成群、結網，涵蓋多個層級和環節，呈現一定的系統性。”胥建介紹，成都市紀委監委全面梳理土地儲備領域風險崗位、重點對象，分層開展針對性談話，引導涉案人員主動如實說明問題，市土地儲備中心先後共有16名公職人員主動投案。



違紀違法幹部主動投案，與紀檢監察機關精準掌握問題症結和大力推進案件查辦密切相關。2023年9月，成都市紀委監委嚴肅查處了該市土地儲備中心經營策劃處原處長陳某腐敗案。陳某在土地管護項目招投標啟動階段，違規將招標信息提前透露給某公司老板，為其標書提供“指導”並幫其順利中標，先後收取商人老板好處費共計18萬元，最終被開除黨籍和公職，因犯受賄罪受到相應刑事追究。