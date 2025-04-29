安徽：啟動新一輪案件質量評查工作

中評社北京4月29日電／據中央紀委國家監察網站消息，日前，安徽省紀委監委啟動2025年案件質量評查工作，將利用10個月時間，採取自查自評、交叉互評和重點審評方式，對近年來全省紀檢監察機關已辦結案件開展全覆蓋滾動式評查，並對問責案件進行專項評查。



此次評查堅持省市縣三級聯動，由市縣兩級紀委監委、省紀委監委各派駐機構、各省屬企業和高校紀檢監察機構分別對所有自辦案件開展自查自糾，全面檢視本單位案件質量存在的問題；市級紀委監委組織對下轄縣級紀委監委辦理案件開展交叉互評；省紀委監委案件審理室會同省直機關紀檢監察工委對省紀委監委各派駐機構辦理案件進行評查。



在全面梳理評查範圍內案件基礎上，安徽省紀委監委組建4個案件質量評查組，將隨機抽取不低於10%的案件進行重點審評。評查堅持問題導向，重點研究案件事實是否清楚、證據是否到位、程序手續是否規範、“四種形態”運用是否準確等情況。同時，重點關注群眾身邊不正之風和腐敗問題案件涉案財物處置是否合規、以案促改促治是否到位、是否做到風腐同查同治等情況。



“對評查發現的問題，我們將進行匯總分析，‘點對點’反饋。”安徽省紀委監委案件審理室有關負責同志表示，對形成的案件質量評查情況報告和問責案件質量專項評查情況報告，將以適當方式進行通報。



近年來，安徽省紀委監委常態化開展案件質量評查，推動完善辦案質量體系，全鏈條提升辦案質效。2024年下半年，該省對16個省轄市、104個縣（市、區）群眾身邊不正之風和腐敗問題案件開展全覆蓋評查，推動解決了一批線索處置不規範、案件查辦不深入、“四種形態”運用不準確以及以案促改促治不到位等問題。