青島開展“清風廉線”作風建設專項行動

中評社北京4月29日電／據中央紀委國家監察網站消息，4月21日上午9點剛過，山東青島平度市紀委監委幹部孟勝利來到“為民熱線”服務中心開展跟班式監督。這一天，孟勝利的任務不僅包括查閱工單、抽取錄音對熱線工單進行二次抽查，還包括隨機電話回訪2名投訴人、跟蹤承辦部門工作落實情況。



2024年以來，青島市紀委監委集中開展“清風廉線”作風建設專項行動，全流程跟進監督“12345”政務服務便民熱線工單受理、辦理、答覆等環節，深入糾治形式主義、官僚主義問題，推動幹部作風轉變、服務提升。



建立“12345”政務服務便民熱線監督駐點機制，成為以點帶面分析排查問題線索的切入點。依托大數據比對系統，青島紀檢監察機關選取群眾反復投訴、工單多次回退、部門相互推諉的問題工單進行重點比對，深入分析研判背後可能存在的責任落實、紀律作風、制度機制等方面問題。



李園街道南關村原黨支部書記張書林的嚴重違紀違法問題，就是平度市紀委監委對初篩工單進行二次篩查後發現的。該市紀委監委在處置群眾多渠道反映張書林作風霸道、履職不力等問題時，循線深挖，嚴查其作風問題背後侵吞村集體資產等嚴重違紀違法問題。目前，張書林涉嫌犯罪問題已移送檢察機關依法審查起訴。



“我們制定‘清風廉線’問題線索處置流程，健全領導包案、掛牌督辦、提級管轄、‘室組地’聯合辦案等工作機制，做到重點問題提級查、複雜問題聯合查，確保問題線索查深查透。”青島市紀委監委黨風政風監督室有關負責人說。



此前，針對群眾反映強烈的出租車拒載、繞路、“宰客”亂象，以及有關單位聯繫服務群眾推諉扯皮、虛假答覆問題，青島市紀委監委提級查處市交通運輸綜合行政執法支隊及膠州市少海旅遊服務中心不擔當不作為等突出問題，對9名黨員幹部追責問責，給予黨紀政務處分7人，並在全市通報，形成有力震懾。



小切口破題，真刀真槍除痛點，還要結合以“改”攻堅，綜合施策解難點。據介紹，對於群眾通過熱線反映的作風問題，區分情節、領域、性質等情況，分層分類推動整改。“對能夠立即整改的，及時向相關單位、部門進行監督提醒，推動即知即改、立行立改。”青島市紀委監委有關負責同志說。