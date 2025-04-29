美股表現落後全球　差距創32年來最大

中評社香港4月29日電／英國《金融時報》上周六（4月26日）報導，由於美國總統特朗普反覆無常的關稅政策，引發投資者拋售美國資產，美國股市今年的表現落後於全球其他地區，差距創1993年以來最大。



報導稱，衡量美國股市的MSCI美國指數，在今年頭16周下跌11%。同期MSCI除美國以外的全球指數，以美元計算上漲4%，這是自1993年以來與美股之間的最大差距。



德意志銀行新興市場和亞太區研究主管戈爾表示，美股表現欠佳的主要原因，源於政策不確定性增加及關稅帶來的滯脹衝擊，導致美國資產重新定價，尤其是美元暴跌進一步擴大差距。今年以來，美元兌歐元、日圓等一籃子6種主要貨幣，下跌幅度達8%，提振了以美元計價的非美國市場表現。



《金融時報》指出，特朗普於4月2日宣布徵收所謂“對等關稅”後的一周內，標普500指數累跌12%。隨著特朗普撤銷或推遲部分關稅，該指數已收復大部分失地，另據美國投行高盛表示，自3月初以來，外國投資者已悄悄從美國股市撤出630億美元（約4，887億港元）資金，其中最大拋售方來自歐洲。摩根大通上周五公布的調查則顯示，美股將是今年資金流出最多的資產類別。



有分析師預計美股仍將維持震盪，美國銀行首席投資策略師哈奈特建議，在不確定性徹底結束前，投資者應趁美股及美元反彈時沽出。他指出，市場的“痛苦交易”表明未來還會有更多下行空間，由於美元正處於長期貶值趨勢中，資金撤離美國資產的趨勢也將延續。