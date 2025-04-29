六成專家示警：全球經濟今年衰退風險高

中評社香港4月29日電／路透周一（28日）公布的最新調查，多數經濟學家認為，受到美國關稅衝擊影響，今年全球經濟陷入衰退的風險急劇上升。調查顯示，在今年4月1日至28日間，針對近50個主要經濟體、逾300位經濟學家進行訪問，結果有六成受訪者認為，2025年全球經濟衰退的機率屬於“高”或“非常高”。



回顧僅三個月前，這群經濟學家原本仍預期全球經濟將以穩健步調成長。然而，美國總統特朗普推動關稅政策，對所有進口商品徵收10%關稅，對中國商品更加徵高達145%的關稅，此舉已在全球金融市場引發劇烈震盪，不僅抹去數兆美元市值，也削弱了美元作為避險資產的吸引力。



道明證券（TD Securities）全球宏觀策略主管ames Rossiter表示：“企業光是規劃今年下半年已經困難重重，更遑論預測一年後、甚至五年後的情勢。”



在高度不確定性與百年來最高水準的關稅壓力下，許多跨國企業紛紛下修或撤回營收預測。路透調查指出，超過九成（92%）經濟學家認為關稅對企業信心帶來負面影響，僅8%認為影響中性，主要來自印度及其他新興市場。



根據最新調查結果，三分之二以上經濟學家調降了2025年全球經濟成長預測，中位數由今年1月時的3.0%降至2.7%，與國際貨幣基金（IMF）最新預估的2.8%接近。



在48個受訪經濟體中，有28個國家的成長預測遭下修，10個維持不變，包括中國與俄羅斯，分別預測成長4.5%與1.7%；另有10個國家如阿根廷、西班牙，因內需表現改善，成長預測小幅上調。



值得注意的是，墨西哥與加拿大的成長預測遭大幅下修，分別調降至僅0.2%與1.2%，且主要修正發生在過去一個月內。

