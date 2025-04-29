日本米價再創新高　多地出現“半價米”騙局

這是2024年7月26日在日本東京一家連鎖超市拍攝的貨架上的大米（手機照片）。新華社記者鐘雅攝（圖片來源：新華社） 中評社北京4月29日電／據新華社報導，日本農林水產省28日發布的統計數據顯示，日本市場上一袋5公斤裝大米均價為4220日元（約合215元人民幣），連續16周創新高。警方通報，該國多地近期頻發“半價米”騙局，導致不少民眾被騙錢財。



農林水產省對日本全國1000多家店鋪米價進行調查，結果顯示，截至20日的一周內，一袋5公斤裝大米均價為4220日元，是去年同期的兩倍多，這也是農林水產省開始統計這一數據以來的最高水平。



按日本媒體說法，最新數據意味著日本政府3月以來拍賣三批儲備米後，米價上漲勢頭仍未得到有效遏制。



在米價持續上漲背景下，一些不法分子以“半價米”為誘餌，趁機騙取錢財。日本警方通報，佐賀縣、熊本縣等地近期接連有民眾報案稱，有人在網絡上謊稱出售低價大米，價格僅為市場價的一半左右。受害者向對方匯款後，卻沒有收到大米，才知被騙。



日本警方呼籲民眾加強防範，在網絡上購買大米時注意甄別對方身份，防止被假米商詐騙。



2024年夏季以來，受極端高溫致大米歉收等因素影響，日本大米價格持續上漲。去年8月，氣象部門發布日本東部太平洋南海海槽發生大地震可能性增高的警示，引發民眾囤積大米，一度出現“大米荒”。隨著新米上市，“大米荒”有所緩解，但米價依然居高不下。