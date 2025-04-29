年內基金發行規模超3000億元

中評社北京4月29日電／據新華社報導，今年以來，新基金的發行規模已經突破3000億元，其中投資股票市場的權益類基金發行規模占比近半，主動權益類基金新發數量及規模環比回升。



數據顯示，截至4月24日，今年以來共成立了375只新基金，發行規模超過3000億元。其中，新成立基金中共有275只是權益類基金，發行規模近1500億元，40多只權益類基金募集規模超過10億元。



值得一提的是，主動權益類基金發行熱度有所回升。一季度，超50只主動權益類基金成立，合計募集規模約178.40億元，較2024年四季度新發數量及規模環比回升，多只基金發行規模超過10億元。



和追蹤特定指數的被動管理基金不同，主動權益類基金的業績表現高度依賴於基金經理的能力和決策。近年來，主動權益類基金表現欠佳，被動式的指數型基金規模大幅增長。



興業證券研報顯示，隨著市場賺錢效應改善，以及主動管理的超額收益回歸，或將驅動基金新發改善，進一步推動主動管理規模企穩回升。



今年以來，生成式AI大模型、人型機器人等產業取得突破性進展，帶動中國科技板塊備受關注。科創板股票成主動權益類基金配置重點。興業證券研報顯示，今年一季度，主動權益類基金的科創板股票配置比例為15.17%，較去年四季度上升2.11個百分點。與此同時，科創板超配比例持續上行，由5.91%提升至7.50%。



前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，今年科技板塊行情吸引了不少場外資金入場，從而帶動了主動權益類基金出現回暖趨勢。但主動權益類基金的發行量和規模仍處於低位，整體回暖仍有較大空間。



聚焦債券基金發行情況，今年以來，外資公募將債券基金作為主要發力點，新發產品涵蓋中長期純債基金、一級債基和二級債基等多個細分品種。



Wind數據顯示，截至4月25日，今年以來已發行69只債券基金，份額合計超1400億份，其中外資公募發行了近10只債券型基金，且規模較大。例如，施羅德基金在3月推出的中長期純債型產品施羅德添源純債首發規模接近60億元。



多位業內人士認為，未來，債券基金發行市場將維持穩中有升態勢。