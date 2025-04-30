柳金財：426藍白抗爭的政治意涵及影響

柳金財 中評社台北4月30日電（作者 柳金財）4月26日國民黨、民眾黨號召支持者上凱道，推動“反綠共、戰獨裁”遊行。前領導人馬英九抨擊現任領導人賴清德：無能、不當、獨裁，造成人民間對抗及兩岸緊張。國民黨主席朱立倫集會上，拋出罷免領導人賴清德議題，呼籲司法獨立及公正性；台北市長蔣萬安先前則針對反罷免倡議“倒閣”。賴清德則回應該遊行不具正當性，質疑反對黨不思反省檢討，反而砲打司法，“將司法案件政治化，對司法傷害何其大”。這場“反獨裁反綠共”社會抗爭可謂是民進黨主政以來，由藍營所主導最大規模抗爭運動。



相對於2006年前民進黨主席施明德主導倒扁紅衫軍運動，參與人數約36萬人，其規模雖難以媲美，但卻直逼第二高達25萬人。倒扁運動在陳水扁下台前一年半，這次抗爭卻是賴清德執政未達一年爆發，賴民意支持度及滿意度呈持續下降趨勢。可見大罷免案致台灣社會政黨對立及社會衝突更為尖銳，衝擊賴清德執政滿意度。



首先，民進黨施政滿意度首度出現死亡交叉。426抗爭運動後，據《美麗島電子報》公布新民調，顯示賴清德的執政表現滿意度出現“死亡交叉”，是上任以來首次不滿意（47.3%）大於滿意（47.1%）；其滿意度在短短一個月內，從高峰下降近10個百分點，不滿意度則增加約7個百分點，不滿意程度高於滿意程度。民眾對執政黨是否濫用權力出現高度質疑，包括政治介入媒體、選擇性辦案等；民眾對是否支持“倒閣”意見兩極分歧。

