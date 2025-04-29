西班牙葡萄牙遭遇史上最嚴重停電

4月28日，在西班牙馬德里，馬德里公開賽網球比賽場館內，觀眾在大停電期間閑逛。（圖源：央視新聞） 中評社北京4月29日電／據央視新聞報導，4月28日，西班牙和葡萄牙遭遇大規模停電，影響超過5000萬伊比利亞半島民眾，交通、通信、醫療等關鍵領域一度癱瘓，法國南部等周邊地區也受短暫波及。截至當地時間21時左右，持續了將近10個小時的停電才開始結束，各地電力逐步恢復。但在西班牙，不少民眾已經開始搶購物資。目前停電原因尚不明確。



歐盟委員會執行副主席特蕾莎·里貝拉當日對外表示，此次大停電是近年來歐洲記錄到的最嚴重事件之一。



因遭遇大範圍停電，西班牙多地通信服務中斷，民眾只能依靠收音機獲取信息，馬德裡網球公開賽被迫暫停；鐵路基礎設施管理局稱列車大範圍停運，馬德裡部分地鐵疏散人群，多條路段因交通信號燈失靈出現堵塞，機場雖啟用應急電力系統，但部分航班仍延誤。



葡萄牙方面，全國多地交通信號燈受影響，部分地區地鐵暫時關閉，公共安全部門提醒公共照明或受波及。歐洲航空安全組織指出，此次停電影響了往返馬德裡、巴塞羅那和裡斯本的航班。



接近西班牙邊境的法國南部巴斯克地區也一度出現了短暫停電現象，持續數分鐘後迅速恢復供電。法國電網公司證實，受影響的是與西班牙電網直接互聯的地區。



此外，與西班牙和法國毗鄰的安道爾公國的電力供應也一度中斷，但得益於與法國電網的自動重連機制，電力供應在幾秒鐘內迅速恢復。



當天，西班牙內政部宣布進入國家緊急狀態，並在馬德裡、安達盧西亞、埃斯特雷馬杜拉和穆爾西亞等地區啟動了國家三級緊急響應機制。



28日晚間，西班牙首相桑切斯宣布該國已恢復約50%的供電，政府的目標是在29日全面恢復電力供應。桑切斯要求各地居民聽從地方政府建議，多地將根據情況實施暫停授課或遠程辦公等預防措施。



葡萄牙總理蒙特內格羅28日晚間表示，未來數小時內該國將全面恢復供電。