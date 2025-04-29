越戰結束50年　美國化學武器毒害猶在

2012年11月1日，一名父親在越南清化省抱著因“橙劑”污染導致殘疾的女兒。（圖源：新華社/越通社） 中評社北京4月29日電／據新華社報導，今年4月30日是越南戰爭結束50周年的日子。據美聯社報導，時隔半個世紀，仍有約300萬越南人因美軍當年在越南大量投放的有毒化學品落葉劑而疾病纏身，飽受煎熬。



現年34歲的殘疾人阮青海（音譯）是受害者之一。他在峴港出生時就有嚴重殘疾，至今連給衣服扣扣子這樣的簡單動作做起來都相當困難。越戰期間，美軍在峴港設立空軍基地，在基地貯存大量落葉劑。這些化學制劑在越戰結束後仍長期污染土壤和水源，導致一代又一代越南人深受其害，不少人像阮青海一樣生下來就有殘疾。



越戰期間，美軍在越南全境大規模噴灑橙劑等落葉劑。橙劑中含有劇毒物質二噁英，可導致癌症和畸形兒，並長期污染環境。越南至今約有300萬人患有與二噁英相關的嚴重疾病，其中包括很多兒童。



落葉劑還給越南的自然環境造成嚴重破壞：將近一半紅樹林被毀，令海岸失去抵擋風暴的天然屏障；大片熱帶森林遭到不可逆轉的破壞。



越戰結束時，橙劑污染地遍及越南63個省市中的58個。



清除橙劑是一項耗資巨大且危險的工程，嚴重污染的土壤需要挖出後放在巨大的爐子里高溫處理，非嚴重污染的土壤也需在安全地點掩埋。