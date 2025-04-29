匈牙利非遺講師讓世界看到中國非遺之美

2024年6月，李海華（右二）在“匈牙利博物館之夜”活動中進行扎染展示。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京4月29日電／據人民日報海外版報導，李海華是匈牙利非遺講師，在匈牙利創辦李子花開非遺工作室，先後與中國駐匈牙利大使館、布達佩斯中國文化中心、匈牙利婦女聯合會等文化機構合作，開展非遺公益活動。



李海華致力於讓匈牙利及歐洲各國的朋友們能夠近距離接觸和瞭解中國豐富多彩的非物質文化遺產。



結緣非遺



李海華自幼心中就有個“文化夢”。她說：“從小我看一棵樹、一朵花，我都能看出它的美，就好像我在與這個世界的美同頻共振。”李海華小時候的夢想是成為一名畫家，蔡志忠的漫畫就是她的美術啟蒙。



漫畫中幽默簡潔的筆觸、通俗化的哲理故事，讓她抱著蔡志忠的漫畫一看就是一整天。直到現在，李海華的手繪名片上繪制的仍是蔡志忠風格的漫畫。



8年前李海華來到匈牙利，有大量業餘時間去做自己熱愛的事，於是她全身心地投入中國非遺學習中。



初次接觸非遺時，李海華只將其當作愛好，深入學習後才發現內有乾坤。為學習繪制臉譜，她專門從大連採購臉譜造型的石頭，在石面上練習。紙上臨摹與石上雕刻截然不同，石面光滑堅硬，運筆須精準到位，線條粗細毫厘必究，稍有偏差就可能毀掉整塊石料。李海華說：“那時每天至少練習兩小時繪畫，我相信‘1萬小時定律’，日積月累總能練成真功夫。”



李海華又相繼研習扎染、剪紙、蠟染、大漆技藝。每項技藝她都精益求精，力求展現中國非遺之美。李海華最初跟著網絡上的教程學習扎染，隨著瞭解的深入，她深感對非遺的學習不能僅僅停留在表面。