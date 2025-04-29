程學源出席潑水節活動並與澳門僑胞座談

“第二十七屆澳門緬華潑水節”系列活動之“潑水祈福嘉年華”在三盞燈圓形地開幕。（圖源：中國僑聯） 中評社北京4月29日電／據中國僑聯報導，4月26日至28日，中國僑聯副主席程學源在澳門出席由澳門緬華總會舉辦的“第二十七屆澳門緬華潑水節”活動，並走訪僑團、看望僑胞，同中國僑聯澳門地區顧問、委員和澳門歸僑總會代表座談交流。



4月27日下午，在隆重而歡樂的氣氛中，“第二十七屆澳門緬華潑水節”系列活動之“潑水祈福嘉年華”在三盞燈圓形地開幕，程學源作為主禮嘉賓，與現場嘉賓和群眾共同潑水祈福。中國僑聯副主席、澳門特區行政會委員劉藝良，澳門歸僑總會會長劉雅煌，澳門緬華總會會長洪金樂，緬華同僑以及澳門各界人士等共計1200餘人參加了活動。



自1995年以來，澳門緬華潑水節活動已連續舉辦了26屆。本屆活動旨在展現新時代澳門和諧奮進的社會氛圍和緬甸地震後緬華各界對胞波情誼的珍視關懷，為澳門與東盟國家民眾的交流互動搭建平台，更好促進澳門文化和旅遊發展。程學源希望主辦方澳門緬華總會繼續秉持創會宗旨，發揚愛國愛澳、團結互助的優良傳統，支持特區政府依法施政，服務國家大局，為保持澳門長期繁榮穩定和祖國經濟社會發展作出新貢獻。



4月28日上午，程學源與澳門歸僑總會代表座談交流時表示，在今年初北京勝利閉幕的全國兩會上，習近平主席同代表委員深入交流、共商國是，發表的重要講話為推進中國式現代化注入強大動力，為港澳僑界融入國家發展大局指明了方向。程學源希望澳門僑界認真學習貫徹全國兩會精神，發揮僑界優勢，助力畫好“一國兩制”事業的最大同心圓，助力澳門加快融入國家發展大局，助力澳門與世界各地更好交流合作。程學源強調，要關注和支持澳門僑界青年的培養和成長，讓澳門僑團事業發展後繼有人、薪火相傳。



在澳門期間，程學源還與中央政府駐澳聯絡辦副主任張應傑、外交部駐澳門特別行政區特派員公署特派員劉顯法進行了工作交流。



中央政府駐澳聯絡辦協調部部長仇昱、副部長劉冠宇，外交部駐澳特派員公署參贊林如海，中國僑聯聯誼聯絡部副部長張亮等參加相關活動。