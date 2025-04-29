廣州港開通新航線　貨物可直達秘魯錢凱港

中評社北京4月29日電／據央視新聞報導，4月29日，華南地區重要的綜合性主樞紐港——廣州港迎來又一條重要新航線：新開通至南美西海岸錢凱港的直航航線。錢凱港是中國、秘魯共建“一帶一路”的重要項目，新航線的開通，將助力粵港澳大灣區織密全球航線網絡、高水平對外開放。



在廣州港南沙港區二期碼頭，全長300米的“中遠海運伏爾加河”集裝箱班輪正停靠在泊位上，巨大的橋吊正在將400餘櫃來自廣東地區生產的電冰箱、小家電配件、汽車配件等商品裝吊上船，碼頭繁忙、有序。



得益於直航新航線的開通，貨物從南沙出發，只需30天左右就能直達秘魯錢凱港，無需中轉，同時，可降低約20%的物流成本。目前，共有11艘核載量達10062標準箱的集裝箱船舶投入到這條航線的運營中，大約平均7天就有一艘船定期從南沙港出發。



錢凱港是我國和秘魯共建“一帶一路”的重要項目，承載著構建新時代亞拉陸海新通道的重要使命。這條新航線除了聯通秘魯錢凱港，同時，也將加快廣州南沙港與墨西哥曼薩尼約港、智利聖安東尼奧港等拉美核心港口的串聯，為大灣區與拉美地區經貿往來再添一條黃金通道。自此，大灣區的家用電器、電子產品、家具、玩具等加速向拉美地區出海，同時，拉美地區優質的水果、太平洋沿岸的海鮮、安第斯山區的紅酒等貨物，也將加快出現在群眾的餐桌上。



為了保障重要新航線的船舶靠港、離港，南沙邊檢部門提前制定專項方案。



實施“預檢無異常即靠港作業”以及“一次辦結”入出境手續等便利措施，縮短船舶查驗時間，減少船舶靠港成本；



海事部門通過“無人機＋海巡船＋智慧海事”系統保障船舶“直進直出，直離直靠”；



海關對查驗貨物開設綠色通道，提前開展單證審核，保障貨物通關“零等待”。