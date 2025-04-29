“十四五”工程成果顯著：99%目標達成

中評社北京4月29日電／據央視新聞報導，今年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。



記者從國家發展改革委瞭解到，截至目前，我國“十四五”規劃102項重大工程，涉及能源、交通、新基建等領域的5000多個具體項目中，已完成規劃任務目標的占比達到99%。



在重慶江北國際機場，“十四五”時期重大工程T3B航站樓近日正式投用，它也是全球建築面積最大的單體衛星廳，整個機場可滿足年旅客吞吐量8000萬人次，飛機起降58萬架次、貨郵吞吐量120萬噸的需求。



“十四五”時期華南地區首個抽蓄工程——南寧抽水蓄能電站也在加快建設。



在四川省雅安市，金沙江上游至湖北±800千伏特高壓直流輸電工程川11標段正在開展線路驗收作業。建成後可將金沙江上游約400億千瓦時清潔電能送至華中地區。



“十四五”期間，金沙江上下游、新疆、冀北、鬆遼等清潔能源基地加快建設，廣東、福建、浙江等海上風電基地也投入運行。風電光伏項目的建設速度超出預期目標。



總台央視記者 平凡：重大工程也與民生福祉同頻共振，2019年以來我國已累計開工改造城鎮老舊小區近28萬個，惠及1.2億居民，民生“短板”加速補齊。面向“十五五”，我們要用重大項目的“牽引力”帶動經濟增長，用投資的確定性應對外部的不確定，培育未來的“硬核”實力。