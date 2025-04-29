五一將有無人機匯演　迎接大量遊客

灣仔海濱去年舉行無人機匯演，呈現平安包圖案，吸引大批市民遊客到來觀賞。（圖源：大公報） 中評社北京4月29日電／據大公報報導，內地一連五日的五一黃金周將於本周四展開，其間本港多區有不少富有香港特色的節慶活動，灣仔臨時海濱花園的無人機表演將於5月1日晚打響頭炮，以天後誕、譚公誕及長洲太平清醮三大非遺節慶為主題；多間商場紛紛推出優惠吸客。



香港是內地客的熱門旅遊目的地，黃金周期間料可吸引84萬內地客訪港。酒店業界表示，整體預訂率可望九成以上，形容情況令人滿意；零售界預期訪港旅客人數將多於去年，不少商場加推更多折扣優惠，吸引旅客盡情消費。



五一黃金周期間，香港旅遊發展局將舉辦多項文化活動，周四（5月1日）晚在灣仔臨時海濱花園舉行的無人機表演，以天後誕、譚公誕及長洲太平清醮三大非遺節慶為主題，相關詳情及模擬圖片，昨日正式曝光。



今次的無人機表演，歷時約12分鐘，以1000架無人機拼凑出多幅傳統節慶主題動態圖案，包括巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等，表演背景音樂採用原創配樂，巧妙融合中西樂風，結合電子舞曲與傳統東方鼓元素，亮點包括改編中國名曲《將軍令》，以氣勢磅礴旋律，呈現搶包山經典場景，最後以柔和音調結尾，傳遞美好祝福。



緊接的節慶活動，更加多不勝數。現時正在舉辦的“葵青戲棚傳統文化節2025”，重頭戲之一是青衣天後聖母寶誕，展示各種非物質文化遺產技藝，包括大型竹棚搭建，每天兩場的粵劇演出，亦設有本地傳統小食攤檔；寶蓮禪寺正在舉行浴佛節，以紀念佛陀的誕生，大雄寶殿前放置水盆，供奉釋迦牟尼佛誕生像，大眾可參與浴佛儀式，市民及旅客可以免費入場；下周一（5日），更有譚公寶誕盛會、長洲太平清醮及搶包山比賽“接力”，為旅客提供不同選擇，可以由下午玩至夜晚。