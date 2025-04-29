大亞灣核電基地上網電量突破一萬億千瓦時

中評社北京4月29日電／據央視新聞報導，截至今天，中廣核大亞灣核電基地6台機組累計上網電量突破一萬億千瓦時，成為我國首個達到萬億千瓦時的核電基地。



據測算，大亞灣核電基地累計上網的一萬億千瓦時電量，等效減少標煤消耗超過3億噸，減排二氧化碳超過8.2億噸，相當於植樹造林約225萬公頃。累計上網的電量中，輸送香港的超3200億千瓦時，占香港總用電量的四分之一，為粵港澳大灣區的繁榮發展提供了清潔能源保障。



中廣核大亞灣核電廠廠長 何六一：目前，大亞灣核電基地關鍵安全指標已穩居國際前列。截至4月29日，嶺澳核電站1號機組連續安全運行天數達6731天，保持國際同類型機組最高紀錄。



大亞灣核電站位於廣東深圳，1994年商運投產，是我國大陸第一座大型商用核電站。其後，中廣核在其基礎上又建設了嶺澳核電站一期、嶺澳核電站二期四台機組，大亞灣核電基地形成總裝機容量超600萬千瓦的壓水堆核電機組集群，是世界上最大的壓水堆核電基地之一。



中廣核大亞灣核電廠廠長 何六一：30多年來，我們高起點起步，不斷探索科技創新。不久前完成的大亞灣核電站30年大修改造為例，實施技術改進近200項，技術創新超50項，機組核安全水平、數字化、可靠性得到全面提升，改造後的兩台機組每天可多提供清潔電力超200萬度。