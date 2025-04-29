西班牙國際中文教育志願者用漢教夢點亮未來

中評社北京4月29日電／據人民日報海外版報導，裴佳琳是一名在西班牙的國際中文教育志願者。碩士畢業後，一段職業經歷讓她更加堅定選擇追求自己的漢語教學夢。



夢想萌芽



2018年，裴佳琳考入大學，學習西班牙語專業。剛進入大學的她，對未來有些迷茫。“當時，我並不知道自己未來要做什麼，沒有清楚的目標規劃。”裴佳琳回憶道。



轉機發生在大一下學期的一節專業課上，她結交了一位特殊的“同學”。“有一次專業課上來了一位英語專業的老師旁聽，她聽得非常認真，這種認真態度感染了我。”裴佳琳說道。下課之後，這位老師邀請大家參加她的交流活動。正是這次活動，點亮了裴佳琳的夢想之燈。



在交流活動上，老師給大家講了國際志願者項目，為裴佳琳打開了新世界的大門。裴佳琳突然意識到，世界之大，每個人都有無數的道路可以選擇。或許，幾年後渺小的她會在世界一隅，成為一名國際中文教育志願者。



這個念頭如同火把，照亮了裴佳琳前行的路。後來，她更加努力地學習專業課。在大四的時候，她通過了西班牙語能力水平測試。



本科畢業後，裴佳琳申請去了西班牙巴塞羅那自治大學學習“中文教學”。在碩士留學期間，裴佳琳看到了更廣闊的世界。“來到這裡之後，我發現每個人都有不同的夢想和堅持。”她說道。為了能實現自己的夢想，裴佳琳更加刻苦勤奮地學習專業知識。“我每天都會去圖書館學習，能夠成為一名合格的國際中文教育志願者是我前行最大的動力。”裴佳琳回憶道。



除此以外，她還找到了很多線上的漢語教學兼職來增強自己的實踐能力，這些經歷都為她打下了堅實的基礎。