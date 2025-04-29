加拿大執政自由黨贏得大選　保守黨承認落敗

中評社香港4月29日電／加拿大聯邦眾議院選舉，總理卡尼領導的執政自由黨勝出，保住執政地位，將會組建新一屆政府，在野保守黨黨魁博勵治承認落敗。



香港電台報導，卡尼在渥太華發表勝利演說，指出加拿大與美國過去建立在不斷加強一體化的關係已經結束。他又說，加拿大應該永遠不要忘記被美國背叛的教訓，會在貿易戰獲勝。



博勵治說，保守黨永遠把加拿大放在第一位，會與總理及所有政黨合作，共同目標是捍衛加拿大的利益，達成一項新的貿易協議，取消有關關稅，同時保護加拿大主權。