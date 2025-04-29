加拿大舉行第45屆聯邦眾議院選舉

中評社北京4月29日電／據新華社報導，加拿大第45屆聯邦眾議院選舉28日舉行，選民將選出343名聯邦眾議員。贏得眾議院多數席位的政黨將成為執政黨，其黨首將出任總理。



據加拿大選舉委員會統計，此次選舉註冊選民數超過2850萬，其中約730萬選民已提前投票。預計投票結果將於29日揭曉。



此次大選是加拿大聯邦眾議院席位由原來的338席增至343席後的首次大選。美國總統特朗普對包括加拿大在內的多國挑起貿易戰，並多次公開表示加拿大應該成為美國的第51個州。此舉遭到加拿大方面廣泛反對，加拿大輿論認為，這可能促使許多加拿大選民將選票投給被認為最有能力應對特朗普的政黨。



加拿大最近的五次聯邦大選中，保守黨勝選前兩次，後三次均為自由黨勝出，此次大選也將是這兩黨之間的對決。從民意調查數據看，自由黨從年初大幅落後保守黨20個百分點反轉後持續保持幾個百分點的領先優勢。



根據加拿大法律，聯邦眾議院選舉每4年舉行一次。按正常程序，第45屆聯邦眾議院選舉應在2025年10月舉行。3月23日，加拿大總理卡尼宣布解散議會並提前舉行聯邦眾議院選舉。在解散前的議會中，自由黨擁有152席，保守黨120席，魁北克集團33席。