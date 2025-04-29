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美國亞馬遜公司發射衛星互聯網計劃首批衛星
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2025-04-29 16:51:35
中評社北京4月29日電／據新華社報導，美國亞馬遜公司28日使用美國聯合發射聯盟公司運載火箭首次發射其衛星互聯網“柯伊伯計劃”的首批量產衛星。
“柯伊伯計劃”是亞馬遜旗下的近地軌道衛星寬帶網絡項目。其目標是在近地軌道部署超過3200顆衛星，為全球用戶提供快速、可靠的互聯網服務。
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