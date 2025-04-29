胡塞火力致美軍航母艦載機墜海

這是拍攝於2022年2月14日的“哈裡·杜魯門”號航母資料照片。（圖源：新華社/美聯） 中評社北京4月29日電／據新華社報導，在紅海水域游弋的美國海軍“哈裡·杜魯門”號航空母艦上一架艦載戰機及其牽引車28日墜海。媒體援引美國海軍說法報導，這艘航母當時正在躲避也門胡塞武裝的火力攻擊。



美國海軍在聲明中說，一輛牽引車牽引一架F／A－18E型戰機過程中，操作人員“失去對戰機的控制”，牽引車和戰機都墜入海中。聲明未公布更多細節。



一名美軍官員告訴美聯社，坐在戰機駕駛艙中的操作員和牽引車駕駛員及時跳出戰機和牽引車，沒有落海，操作員受輕傷。



美國有線電視新聞網援引美國官員的話報導，初步報告顯示，事發時“哈裡·杜魯門”號航母正在急轉彎，以躲避胡塞武裝火力攻擊。這架價值6000多萬美元的戰機墜海後沉入水下。



同日，一名不願透露姓名的美國官員向媒體證實，3月15日以來，美國在也門已經損失了7架MQ－9“死神”無人機。這名官員沒有說明戰機損失的具體原因。



胡塞武裝28日宣布當天向“哈裡·杜魯門”號航母作戰編隊發動一次無人機和導彈攻擊。



美國媒體本月早些時候援引匿名美軍官員的話報導，美軍已在也門損失7架MQ－9“死神”無人機，總價值超過2億美元。這7架無人機中，一些在執行打擊任務，其餘在執行偵察監視。美軍官員認為，這顯示胡塞武裝打擊無人機的能力增強。



MQ－9是察打一體無人機，通常在1.2萬米以上高空飛行，既能執行偵察監視任務，也可掛載導彈打擊地面目標。