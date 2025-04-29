巴基斯坦防長：巴印局勢可能升級

4月22日，安全人員在印控克什米爾地區帕哈爾加姆鎮附近警戒。（圖源：新華社/法新） 中評社北京4月29日電／據新華社報導，巴基斯坦國防部長阿西夫28日表示，巴基斯坦與印度之間的緊張局勢可能升級，印方或在短時間內對巴方發動“入侵”。但他表示，局勢不至於發展到爆發核戰爭的程度。



阿西夫接受路透社採訪時說：“我們已經加強戰備，因為這類事件可能即將發生。在此情況下，我們必須而且已經做出某些戰略性決定。”阿西夫沒有解釋他認為印方或在短期內發動“入侵”的具體依據。



阿西夫接受俄羅斯衛星通訊社採訪時也表示，巴印緊張局勢存在升級可能，原因是印度政界和媒體“正在找機會詆毀巴基斯坦”。他強調，巴方無意使局勢進一步升級，但是如果印方發動攻擊，巴方將進行更猛烈回擊。



不過，阿西夫認為巴印局勢不至於升級到爆發核戰爭的程度：“印度和巴基斯坦都是核國家，但我不認為事態會發展到這一步。”



印控克什米爾地區本月22日發生導致重大人員傷亡的槍擊事件，印巴關係隨即緊張。



印方指責巴方支持“跨境恐怖主義”，並採取一系列強硬措施，包括暫停履行《印度河用水條約》以切斷巴方水源。巴方堅決否認與槍擊事件有關聯，並對印方採取多項對等反制措施，包括對印度航空公司關閉領空、暫停所有對印貿易等。



印度軍方29日稱，印巴軍隊28日夜至29日連續第五晚在克什米爾地區實際控制線一帶交火。不過，巴方並未證實印方所說的交火事件。