斐濟：美“對等關稅”是“貿易封鎖”

中評社北京4月29日電／據新華社報導，斐濟總理蘭布卡日前批評美國對斐關稅政策是“貿易封鎖”，表示將努力尋求替代市場。



蘭布卡日前在接受《斐濟時報》採訪時表示，美國關稅政策是對斐濟的“貿易封鎖”，斐濟將努力尋求替代市場。“世界比美國大，所以我們必須尋找新的進口來源和新的出口市場。幸運的是，世界上有很多友好國家願意和我們進行貿易。”



美國4月初宣布對所有貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”，斐濟面臨32%的“對等關稅”稅率。此後，美國暫緩對部分貿易夥伴徵收高額“對等關稅”90天，但維持10%“基準關稅”。