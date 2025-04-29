埃及各界譴責特朗普涉蘇伊士運河言論

中評社北京4月29日電／據新華社報導，連日來，埃及政界人士、法律專家和民眾持續批評美國總統特朗普日前涉蘇伊士運河言論。



特朗普26日在其個人社交媒體平台“真實社交”上稱：“美國船只，包括軍艦和商船，應獲准免費通行巴拿馬運河和蘇伊士運河！”他說：“沒有美國，這兩條運河就不會存在。”他表示已要求美國國務卿立即處理此事。



埃及參議院外交、阿拉伯和非洲事務委員會副主席薩馬·蘇萊曼28日表示，“衹有埃及有責任保護蘇伊士運河”，運河過境費收入是支持埃及國民經濟和服務埃及公民的合法主權資源，不能因任何借口或理由受到損害。



埃及民族進步統一集團黨主席賽義德·阿蔔杜勒·阿勒27日說，特朗普的言論彰顯了“殖民主義心態”。運河過境費是根據國際標準制定，沒有歧視性，美國不能強加特殊條件。“特朗普的呼籲只能被視為披著新衣的經濟殖民主義。”



埃及開羅大學國際法教授艾曼·薩拉馬28日告訴新華社記者，特朗普的主張“毫無法律依據”，無視沿海國對其領海和海峽的主權，這明顯違反不幹涉別國內政的基本原則。



特朗普的言論在埃及社交媒體平台引發強烈反響。一條被廣泛分享的帖子寫道：“當我們的祖輩用鮮血修建蘇伊士運河時，美國還在打內戰。我們將繼續走祖先的道路，特朗普不能把他的條件強加給我們。”



蘇伊士運河位於埃及境內，是連接地中海與紅海的重要國際海運航道。現代的蘇伊士運河於1869年建成通航，經歷了法國和英國的控制，1956年被埃及政府收歸國有。