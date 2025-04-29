為何美企依然看好中國市場

中評社北京4月29日電／據人民日報海外版報導，4月中旬，美國英偉達公司總裁兼首席執行官黃仁勛在時隔3個月再次到訪中國時表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。



在日前舉行的第五屆中國國際消費品博覽會上，多名來自美國的參展商也表示，中國市場十分重要。



在美國政府濫施關稅的背景下，美企為何依然選擇在華發展或與中國開展合作？本報採訪商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平、中國人民大學國際關係學院教授崔守軍、上海社會科學院世界經濟研究所國際貿易研究室主任彭羽，請3位專家解讀中國對於美企發展的重要意義。



中國市場增長動能與潛力對美企充滿吸引力



輝瑞中國區總裁、中國外商投資企業協會藥品研製和開發工作委員會執行委員會主席彭振科日前表示，作為深耕中國市場的跨國藥企，輝瑞計劃到2030年在華繼續投資10億美元。目前已在北京建立了一家新的輝瑞研發中心，在杭州建立了輝瑞創新中心。



根據胡潤研究院發布的《2024在中國的美國企業特別報告》，2020—2023財年樣本企業中國市場營收復合增長率達12%，約為全球市場增速的1.3倍。



張建平：大量美國企業在華投資主要分為兩類：一是市場驅動型，即在中國市場提供產品和服務，如特斯拉、星巴克、通用等美國企業，在中國市場實現可觀盈利；二是許多美國企業將中國作為面向全球開展供應鏈和價值鏈組織協作的重要基地，以獲取利益最大化，蘋果公司就是一個典型案例。作為全球第二大消費市場，中國市場的增長動能和增長潛力都對美國企業尤其是跨國公司充滿吸引力。