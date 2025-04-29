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期指結算日　恒指收報22008點
http://www.CRNTT.com   2025-04-29 17:10:31


　　中評社香港4月29日電／港股期指結算日，港股早段曾升逾240點，恒生指數觸及22213點，午後於22000點關口爭持，收市報22008點，升36點，升幅0.16%，主板成交額微升至約1777億元。

　　香港電台報導，科技指數報5019點，升0.62%。地平線機器人急升近14%，是升幅最大科指成份股。ATMXJ個別發展，騰訊跌逾1%，京東集團及美團升近2%或以上。

　　滙控業績後升3%，恒生升約0.5%，其餘金融股個別發展。藥明康德業績後升逾4%，其餘醫藥股亦升。

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