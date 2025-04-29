中國加快自動駕駛安全要求強制性國家標準研製

中評社香港4月29日電／記者29日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部日前發佈2025年汽車標準化工作要點，共計五個方面23條內容。其中包括推動自動駕駛設計運行條件、自動泊車、自動駕駛仿真測試等標準批准發佈及實施，加快自動駕駛系統安全要求強制性國家標準研製，構建自動駕駛系統安全基線。



新華社報導，工作要點明確，推動電動汽車遠程服務與管理等標準發佈及動力電池安全要求標準實施，推進電動汽車安全要求等標準審查報批，開展燃料電池電動汽車、動力電池回收利用安全要求強制性國家標準預研，持續提升電動汽車安全水平。加快組合駕駛輔助系統和自動緊急制動系統等強制性國家標準制修訂，修訂車道保持輔助系統標準，推動倒車輔助等標準研製，提升駕駛輔助產品安全水平。



工作要點還提出，推動側面碰撞、後面碰撞等強制性國家標準發佈實施；開展試驗方法、可靠性、NVH（噪聲、振動與聲振粗糙度）、人機工程等標準制修訂研究，持續促進汽車質量提升；深入開展用戶體驗標準化研究，開展隱藏式門把手、主動預緊式安全帶、大角度座椅以及車內提示音等新產品技術與標準研究。



此外，工作要點還包括構建標準體系、拓展標準國際合作、提升汽車標準治理等內容。