4月29日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆29日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



法新社記者：卡尼領導的加拿大自由黨在聯邦大選中獲勝。中方對此有何評論？如何看待中加關係的未來？



郭嘉昆：中方注意到有關報導。中方在中加關係問題上的立場是一貫、明確的，願在相互尊重、平等互利基礎上發展中加關係。



日本共同社記者：日中友好議員聯盟代表團這幾天訪問北京，在同中方交流時提出，希望能夠再次租借大熊貓。中方對此有何看法？



郭嘉昆：旅居日本的大熊貓一直深受日本民眾喜愛。2023年大熊貓香香回國之際，日本民眾依依不舍，排長隊送行。長期以來，中日雙方在大熊貓飼養繁育、科學研究、技術交流、公眾教育等方面取得了積極合作成果。歡迎日方繼續關心大熊貓保護國際合作，支持中國大熊貓保護事業，共同保護好大熊貓這一旗艦物種。據我瞭解，中日雙方就推進相關合作保持著密切溝通。



中新社記者：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，今天是《禁止化學武器公約》生效28周年紀念日。日本遺棄在華化學武器是日本軍國主義對中國人民所犯罪行的重要例證，處理日遺化武是公約框架下一項重要工作。發言人能否介紹此項工作進展如何？中方有什麼關切？

