【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
外交部：願在相互尊重基礎上發展中加關係
http://www.CRNTT.com
2025-04-30 00:51:08
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京4月30日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上就加拿大總理卡尼領導的加拿大自由黨贏得聯邦眾議院選舉答問時表示，中方在中加關係問題上的立場是一貫、明確的，願在相互尊重、平等互利基礎上發展中加關係。
加拿大選舉委員會29日凌晨公布的初步計票結果顯示，卡尼領導的加拿大自由黨贏得聯邦眾議院選舉，他將作為自由黨領導人繼續出任總理。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
外交部：中國和敘利亞人民傳統友好
(2025-04-30 00:50:17)
外交部：美方應停止威脅和施壓
(2025-04-30 00:49:07)
4月29日外交部例行記者會全文
(2025-04-30 00:08:52)
外交部：美對華加征芬太尼關稅是霸凌行徑
(2025-04-26 01:13:31)
美方堅稱中美正在談判 外交部回應
(2025-04-26 01:12:50)
中方：美是國際軍控與防擴散體系最大破壞者
(2025-04-26 01:11:50)
外交部：美國不應在錯誤道路上越走越遠
(2025-04-26 01:10:54)
4月25日外交部例行記者會全文
(2025-04-26 00:21:50)
外交部：敦促日方立即糾正錯誤做法
(2025-04-23 01:02:32)
中方不干涉緬甸內政的承諾失效？外交部回應
(2025-04-23 01:00:55)