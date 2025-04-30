外交部：願在相互尊重基礎上發展中加關係

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上就加拿大總理卡尼領導的加拿大自由黨贏得聯邦眾議院選舉答問時表示，中方在中加關係問題上的立場是一貫、明確的，願在相互尊重、平等互利基礎上發展中加關係。



加拿大選舉委員會29日凌晨公布的初步計票結果顯示，卡尼領導的加拿大自由黨贏得聯邦眾議院選舉，他將作為自由黨領導人繼續出任總理。