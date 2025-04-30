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外交部：中國和敘利亞人民傳統友好
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2025-04-30 00:50:17
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京4月30日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆4月29日在例行記者會上表示，中國和敘利亞人民傳統友好。
有記者提問說，敘利亞外交部門負責人阿薩德·哈桑·希巴尼在紐約會見中國常駐聯合國代表傅聰時表示，敘政府希望加強與中國的關係。發言人能否介紹會見情況？中方是否願意加強與敘新政府的關係？
郭嘉昆表示，中國和敘利亞人民傳統友好。中方支持敘利亞境內盡早實現和平，通過包容性對話找到符合人民意願的國家重建方案，希望敘利亞堅定反對任何形式的恐怖主義和極端勢力。
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