外交部：美方應停止威脅和施壓

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）4月29日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就波音公司飛回擬交付飛機以及相關關稅問題提問。



對此，郭嘉昆表示，“有關具體的項目中國商務部已經發布了有關消息，你可以查閱。我想，中方在關稅問題上的立場是一貫的。我們也想再次強調，如果美方希望通過對話來解決問題的話，那麼就要停止威脅和施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。”



