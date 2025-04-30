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外交部：美方應停止威脅和施壓
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2025-04-30 00:49:07
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京4月30日電（記者 海涵）4月29日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就波音公司飛回擬交付飛機以及相關關稅問題提問。
對此，郭嘉昆表示，“有關具體的項目中國商務部已經發布了有關消息，你可以查閱。我想，中方在關稅問題上的立場是一貫的。我們也想再次強調，如果美方希望通過對話來解決問題的話，那麼就要停止威脅和施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。”
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