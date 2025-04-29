加拿大全民抵制美貨　超市貨架掀“楓葉”熱潮

中評社香港4月29日電／在加拿大超市貨架上，一場關於貨品身份認同的暗戰正在上演。越來越多帶有加拿大楓葉標誌，配有“加拿大製造”、“加拿大設計”、“自豪地為加拿大人服務”等文字標簽的商品數量，在加拿大激增。



據《華爾街日報》報導，隨著美加關係緊張，加拿大民眾開始自發抵制美國製造的商品，以反擊特朗普政府提出的關稅威脅和領土吞併主張。



钜亨網消息，為了迎合日益高漲的反美購物潮，商家正大肆宣傳、美化“加拿大血統”，這種做法被業界稱為“楓葉漂洗”或“楓葉鍍金”。



此外，加拿大總理卡尼周一（27日）在競選活動中再次表示，美國背棄加拿大，加拿大與美國的傳統關係已經不復存在。



卡尼說，每天都能看到美國充斥著政治口號、憤怒與混亂，這些都在不斷分化並削弱美國人，美國不再團結，美利堅合眾國名存實亡。



他指出，特朗普政府濫施關稅等做法撕裂了全球經濟體系，美國的世界領導力、美國對全球經濟的主導地位也宣告終結。



特朗普再度入主白宮以來，多次提及要將加拿大變成美國“第51州”，還向加拿大揮舞關稅大棒。



在許多人看來，這次大選是加拿大應該如何對待特朗普政府的“公投”。加拿大廣播公司主播、自由黨多倫多中心選區議員候選人所羅門（Evan Solomon）表示：“在美國盟友中，加拿大將發起第一場針對特朗普的公投。”