對等關稅美國“埋緊單”　美國人生活百上加斤

中評社香港4月29日電／美國總統特朗普向全球展開關稅戰，對消費商品的影響，原來美國人已經率先“埋單”。外國最新公布一份價格報告顯示，有美國電商貨物已經平均漲價近30%，涉及服裝、珠寶、玩具到家居用品等等，另外多個平台商品價格狂飆，一款廚房毛巾比以前賣貴高達377%；美國生產美國銷售的商品，目前也逃不過加價命運，反映美國人生活百上加斤。



Yahoo財經消息，根據SmartScout的價格追蹤報告，自4月9日以來，Amazon平台上近1000種商品，包括服裝、珠寶、家居用品、辦公用品、電子產品和玩具等類別，出現了價格大幅上漲，結果顯示平均漲價高達29%，而當中有約800項商品更創下了銷售以來的最高價格記錄。



當中美國家居用品品牌Zulay Kitchen、中國電子配件品牌“尿袋一哥”Anker、香港智慧型裝置品牌Govee，在Amazon平台上已經上調價格。來自中國湖南的Anker品牌“尿袋”，據報連特朗普也有使用，其中一款產品由110美元加到了135美元，漲幅約13.7%，意味若特朗普要購買相同品牌的“尿袋”，預期都要被轉嫁對等關稅。



報告又指，漲價的商品之中，衹有四分之一來自中國，換言之，今次美國消費市場的“帳單”，並非單純跳過中國製造就可以了事，“帳單”來自全球關稅戰引發的連鎖效應，影響到消費商品的價格全面上漲。



屬重災區的玩具業，孩之寶已發出預警，2025年公司營運損失可能達到3億美元，利潤最多減少1.8億美元。有小型孩童玩具生產商，正循法律途徑挑戰特朗普的關稅命令，若失敗也只能乖乖就關稅“埋單”。



雖然Amazon強調受影響商品僅佔熱銷品的1%，價格漲幅約為6%，整體並沒有SmartScout報告中那麼多，不過從市場探討今年Amazon Prime Day的困境，反映出Amazon的確需要為對等關稅“埋單”—— 有報導指出部分商家正從Amazon電商平台撤離，以減少中間人收費，彌補因關稅所縮窄的利潤空間，意味Amazon將有機會失去更多傭金和廣告收入。

