習近平對遼陽市一飯店火災事故作出重要指示

中評社北京4月29日電／央視新聞報導，4月29日12時25分，遼寧遼陽市白塔區三裡莊回遷樓附近一飯店發生火災。截至14時，事故已造成22人死亡、3人受傷。



事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，遼寧遼陽市白塔區一飯店發生火災造成重大人員傷亡，教訓十分深刻！要全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作，盡快查明原因，依法嚴肅追責。



習近平強調，“五一”假期在即，群眾出行出游增多，假日活動密集，各地區和有關部門要落實安全責任，完善應急預案，排查風險隱患，堅決防範遏制重大安全事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。



中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要全力組織人員搜救和傷員救治，妥善做好遇難者善後等工作，同時抓緊查明事故原因，依法依規嚴肅追究責任。當前“五一”臨近，國務院安委會要指導督促各地各有關方面深入排查安全隱患，強化安全生產措施落實，嚴防各類重特大事故發生。



根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導做好應急處置工作。遼寧省、遼陽市已組織力量開展救援處置。目前，現場救援、善後處置等工作正在進行中。