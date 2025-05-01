中評觀察：香港堅定應對經貿危機

香港中華出入口商會發佈會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月1日電（記者 盧哲）四月初，美國宣布對多個貿易夥伴徵收所謂對等關稅，其中向香港產品加徵三成四關稅，連同早前宣布徵收的兩成關稅，累計徵收五成四關稅。面對美國發起的面向全球的“貿易戰”，筆者觀察，香港官方及業內均迅速作出表態，並就應對國際貿易形勢提出了各自的見解。可以看出，香港社會對於維持香港自由港地位的觀點十分堅定；而在挑戰中尋找機遇，拓展更多貿易渠道、擴大市場、發揮背靠祖國聯通世界的地位及制度優勢，亦成為各方共識。同時，香港各界對於應對新貿易形勢均做好了心理上和行動上的準備，態度積極，信心堅定。



自月初美國宣布對多個貿易夥伴徵收所謂對等關稅後，香港特區行政長官隨即表示，美國不再奉行自由貿易，肆意破壞國際共同建立的世界貿易規則，霸凌野蠻，損害全球貿易，嚴重破壞多邊貿易體制和全球化進程。美國濫施關稅，影響全球不同國家和地區，稅率加幅巨大，涵蓋商品範圍廣泛，破壞世界經貿秩序，為世界帶來極大風險和不穩定性。



李家超宣佈，作為應對策略，特區政府會在七個方面加大力量。一是全面把握國家發展機遇，積極融入國家發展大局，又會加強向內地不同省市拓展產品內銷。二是加強國際交往合作，積極深化區域合作。區域內貿易可做大、做深、做廣，抵銷美國貿易減少；並與更多國家和經濟體簽訂自由貿易協定。三是加快香港產業升級轉型，推進建構高增值供應鏈服務中心、數字貿易、推動總部經濟等發展。四是加大發展科技創新，吸納高端人才，提升生產力和效率。五是大力推動國際金融合作，發揮國際金融中心地位，開拓新的資金來源和資金通道。六是把握多國需要分散地區風險的大趨勢，吸引外國企業和資金進駐香港。七是繼續向業界提供支援，協助企業應對挑戰，包括透過金融管理局協調銀行界為企業資金周轉。



李家超強調，自由貿易是香港的競爭優勢、香港成功的命脈，當局會繼續保持香港自由港地位，奉行自由貿易政策。



商界方面，4月14日，香港中華出入口商會舉行發佈會，公佈《推動香港貿易發展升級轉型》研究報告成果。報告指出，香港貿易行業正面臨“三變兩轉”（三大變革方向與兩大轉型路徑）的結構性挑戰。在國際層面，全球貿易保護主義抬頭與跨境電商“小額豁免”政策衝擊並削弱本港傳統轉口貿易優勢；在商業模式層面，全球供應鏈碎片化迫使香港須從“中間人”角色升級為“供應鏈管理者”；在技術層面，利用智能物流、大數據供應鏈及自動化倉儲等創新科技，重塑貿易產業鏈生態。