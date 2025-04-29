習近平：上海搶抓建設國際科技創新中心機遇

4月29日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在上海考察。（新華社圖片） 中評社北京4月29日電／新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平29日在上海考察時強調，上海承擔著建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。



29日上午，習近平在中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧和市長龔正陪同下，來到位於徐匯區的上海“模速空間”大模型創新生態社區調研。



“模速空間”是上海市打造的人工智能大模型專業孵化和加速平台，已入駐企業100餘家。習近平來到這裡，通過視頻短片瞭解上海市人工智能產業發展情況，察看重點孵化企業的大模型產品展示，聽取相關技術研發和企業生產經營介紹。習近平對上海積極發展人工智能取得的實效給予肯定。他指出，人工智能技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智能產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智能發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。



在“模速空間”3層，一場以“下一代智能體的自主進化”為主題的沙龍正在舉行。習近平高興地參與進來，同現場青年創新人才親切交流。大家紛紛向總書記匯報所在團隊開展人工智能技術研究和產業應用的收穫體會。習近平對大家說，人工智能是年輕的事業，也是年輕人的事業。我們正在全面推進強國建設、民族復興偉業，正是年輕一代展示才華、大顯身手的好時候。實現中華民族的偉大夢想，寄希望於年輕人。大家要懷愛國之心、立報國之志、增強國之能，把個人奮鬥同國家前途命運緊緊聯繫在一起，跑好歷史的接力棒，在推進中國式現代化的寬廣舞台上綻放絢麗的青春光彩。



隨後，習近平走進人工智能產品體驗店。櫃台上，智能眼鏡、智能兒童玩具、智能樂器等創新產品琳琅滿目，習近平詳細瞭解產品功能和市場行情，還饒有興致地戴上智能眼鏡親身體驗。他表示，我國數據資源豐富，產業體系完備，市場空間巨大，發展人工智能前景廣闊，要加強政策支持和人才培養，努力開發更多安全可靠的優質產品。



離開時，創新生態社區的科研人員和企業員工高聲向總書記問好，歡迎總書記再來。習近平頻頻向大家揮手致意，祝大家五一勞動節快樂，勉勵大家不斷幹出新業績、作出新貢獻。



中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同考察。



何立峰及中央和國家機關有關部門負責同志陪同考察。