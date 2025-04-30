快評：放棄“台獨”幻想　還台海和平安寧

中評社快評／馬英九29日出席“連胡會和平之旅二十周年”回顧與前瞻座談會時呼籲賴清德，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域和平穩定，不要追求“既無前景，也無外援，毫不可行，更無必要”的“台獨建國”幻想。



二十年前的4月29日，時任中共中央總書記胡錦濤與時任中國國民黨主席連戰在北京人民大會堂東大廳歷史性握手，開啟了兩岸關係和平發展的新紀元。



不幸的是，2016年民進黨當局重新執政以來，拒不承認“九二共識”，加緊進行“漸進式台獨”，從修改教科書到推動“正名運動”，從採購美國軍火到炒作“海峽中線”，不斷試探大陸底線。與此同時，外部敵對勢力頻繁打“台灣牌”，將台灣問題作為遏制中國發展的戰略棋子，當前台海局勢的嚴峻複雜遠超二十年前。



中國國民黨副主席連勝文29日在座談會上表示，兩岸如果不是國民黨從馬英九努力到現在，可能早就爆發軍事衝突；民進黨當局用意識形態綁架台灣民眾，利用鷹犬恐嚇民眾，讓兩岸處於戰爭邊緣。出席同一活動的馬政府時期的“國安會秘書長”蘇起認為，今日台灣的處境，是他入行50年來，未曾見過的如此危險的局面。



民進黨當局種種賣台引戰的舉措，嚴重損害台海和平；任何的“台獨”分裂挑釁必定失敗，“台獨”分子種種的惡行必遭懲處。這是大陸的嚴正立場，也是“台獨”分子面對的現實處境。



“台獨”是白日夢，當年的陳水扁、李登輝做不到，現在的賴清德一樣做不到。“台獨”是死路一條，奉勸賴當局儘早放棄“台獨”幻想，還台海和平安寧，也為自己留一條生路。