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巴基斯坦高官：印度恐在24至36小時內動武
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2025-04-30 09:34:03
中評社香港4月30日電／巴基斯坦新聞與廣播部長阿陶拉·塔拉爾30日凌晨說，印度恐將在未來24至36小時內對巴採取軍事行動，印方的任何軍事冒險行為將遭到巴方堅決果斷回擊。
新華社報導，當地時間30日2時39分，塔拉爾在社交媒體上說，巴基斯坦已掌握可靠情報，印度計劃在未來24至36小時內以毫無根據的指控為借口對巴採取軍事行動。
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