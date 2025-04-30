中國防疫隊深入緬甸安置點開展衛生防疫工作

4月28日，防疫隊隊員在緬甸曼德勒一號水廠附近的居民家采集水樣。新華社發（邵琳鑒攝）（圖片來源：新華社） 中評社北京4月30日電／據新華社報導，截至29日，中國政府援緬衛生防疫隊完成對緬甸曼德勒四個安置點的第一輪調研走訪，全面開展了病媒監測、采樣檢測、風險評估等衛生防疫工作。



28日，防疫隊在緬方人員陪同下調研了曼德勒規模最大的水廠——曼德勒一號水廠，深入瞭解緬甸強震後曼德勒供水現狀，並采集水樣開展了菌落總數、總大腸菌群、餘氯等微生物及理化指標檢測。29日，防疫隊又來到兩個災民安置點，采集生活用水和生活污水水樣。



中國政府援緬衛生防疫隊領隊、國家疾控局應急處置司副司長陳雷表示，截至目前，共采集了18份水樣，包括水源水、生活飲用水和生活污水。安置點部分生活飲用水存在微生物污染風險。生活污水水樣均未檢出霍亂病原。



29日，中國政府援緬衛生防疫隊結合緬方需求，組織開展災後衛生防疫培訓，累計培訓緬方公共衛生專業人員120人次，培訓內容包括安置點公共衛生風險評估、災後傳染病暴發疫情調查處置、應急傳染病監測、地震災後預防性消毒、災後病媒生物監測與控制。



之後，防疫隊還將聯合緬方共同開展安置點預防性消毒、災後心理調適、健康宣教等工作。