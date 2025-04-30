中國—老撾教育經貿推介交流會在萬象舉行

中評社北京4月30日電／據新華社報導，中國（四川）—老撾教育經貿推介交流會28日在老撾首都萬象舉行，來自中老兩國的高校、企業和商協會代表近300人與會，共謀深化合作新願景。



四川省省長施小琳出席會議並致辭。她表示，近年來四川省和老撾合作不斷開拓新領域、新空間，取得豐碩合作成果。願同老撾一道，在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，在更寬領域、更深層次、更高水平開展務實合作，推動共贏發展不斷取得新成效。



老中合作委員會副主席塞薩納·西提逢表示，在“四好”精神引領下，老中保持全面、穩定、長期的戰略夥伴關係。中老鐵路成為中國與東盟互聯互通的重要通道。四川代表團此次來訪將推動老撾與四川省在教育、經貿等領域的務實合作邁上新台階，為造福兩國人民作出積極貢獻。



萬象市副市長西裡拉通辛·通蓬致辭說，四川省在地理環境上與老撾有共同之處，均屬內陸地區。相信此次會議將進一步推動和深化老中兩國以及萬象市與四川省在教育、經貿等領域全面合作。



會議期間，四川省教育廳代表就四川教育對外發展做推介，向老撾發布“留學四川”和“游學四川”計劃。此外，還舉辦“魅力四川”高等教育展（老撾站），吸引300餘名老撾高中學生到場參與，交流氣氛熱烈。據悉，兩地共同簽署21個教育、經貿合作協議，總金額26.5億元人民幣，並正式啟動四川整車貿易全球行。