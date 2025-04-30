普京：國際社會須構建更公平的多極世界秩序

俄羅斯舉行“年度盤點”活動（圖片來源：新華社） 中評社北京4月30日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京29日表示，國際社會須共同努力構建更加公平的多極世界秩序和平等、安全不可分割的新架構。



普京當天在俄羅斯伏爾加格勒市出席“偉大遺產—共同未來”俄羅斯與白俄羅斯聯盟國家論壇全體會議時說，各方應共同努力，在尊重彼此利益和各國有權選擇自身發展模式的原則基礎上，建立更加公平的多極世界秩序。應創建一個平等、安全不可分割的新架構，有效保護所有國家安全。



普京在講話中呼籲抵制納粹主義復活，阻止仇視俄羅斯等破壞性意識形態的傳播。他表示，俄羅斯、白俄羅斯和世界其他國家將永遠銘記第二次世界大戰的教訓。“我們清楚知道，我們的人民為了戰勝納粹付出了多麼高昂的代價，做出了多麼巨大的犧牲。”



對於5月9日的蘇聯衛國戰爭勝利紀念日，普京表示，俄方期待世界各國領導人出席在莫斯科舉行的相關慶祝活動，高度讚賞其他國家派遣軍人與俄軍士兵一道參加在紅場舉行的閱兵式。



當天在俄進行訪問的白俄羅斯總統盧卡申科在出席論壇活動時說，此次論壇舉辦的地點具有象徵意義。伏爾加格勒，即曾經的斯大林格勒，是希特勒軍隊行軍途中不可逾越的鋼鐵堡壘，使第二次世界大戰進程發生了根本改變。“我們是勝利者的後代，這一點不應被遺忘，而應對此感到自豪。”