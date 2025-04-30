四位特邀嘉賓針對“違法發放貸款並受賄應否並罰”展開討論。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月30日電／據中央紀委國家監委網站報導，甲，曾任某國有商業銀行A市B區支行黨委委員、副行長，A市C區支行黨委委員、副行長，A市D區支行黨委委員等職務。



違反廉潔紀律。2017年11月至2019年1月，甲在擔任A市C區支行黨委委員、副行長期間，籌集100萬元出借給A市某林業發展公司（該公司為A市C區支行信貸客戶，在此期間，該公司存在資金需求，同期向其他民事主體有多筆借款，且多筆借款所支付的月利率大於或等於3%），並按3%的月利率收取利息。2019年1月，甲收回本金100萬元，累計收取利息45萬餘元。



受賄罪。2010年8月至2016年2月，甲在擔任A市B區支行黨委委員、副行長期間，利用貸款調查、審核等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受財物166萬餘元。



其中，2013年1月至2016年2月，乙關聯的多家企業多次向A市B區支行申請貸款，貸款總額長期維持在1.2億元以上，最高時達1.6億餘元。甲利用其擔任B區支行黨委委員、副行長分管公司業務部的職務便利，在乙關聯企業申請貸款過程中為其提供幫助。甲為謀取私利主動向乙提出對外出借資金以收取高息的想法，乙為感謝甲在貸款辦理過程中提供的幫助，在銀行貸款已經滿足其資金需求的情況下，無借款需求而主動應承向甲借款，並向甲表示以月利率3%的標準支付利息。甲明知乙沒有資金需求，仍於2014年3月將自有資金和向其親屬丙籌集的100萬元共200萬元“借給”乙，雙方僅口頭約定按月利率3%支付利息，未簽訂借款協議、未約定還款期限。2014年4月，乙將首筆“利息”6萬元轉賬到甲妻子賬戶，為逃避調查，甲授意此後通過其妻妹賬戶收取“利息”。2016年2月，甲調離A市B區支行到A市C區支行工作，乙遂將200萬元本金歸還甲，結束“借貸”關係。在此期間，乙未使用該200萬元“借款”，甲收受乙以支付“利息”名義送予的好處費共計123萬餘元。因出借款中有100萬元系丙提供，甲便將收取“利息”中的67萬餘元給了丙。



2013年10月至2016年1月，甲利用其擔任A市B區支行黨委委員、副行長的職務便利，向多家公司和個人違法發放貸款。甲收受上述貸款相關人員好處費共計35.68萬餘元。



違法發放貸款罪。2013年10月至2016年1月，甲利用其擔任A市B區支行黨委委員、副行長的職務便利，接受多家公司和個人請托，在明知其借款用途不真實、貸款資料虛假或冒名貸款等情形下，要求下屬不嚴格調查、形成不實的調查報告，並作為分管副行長對相關公司和個人申請的貸款審核通過，違法發放貸款3670萬元，造成本金456.25萬餘元未收回。