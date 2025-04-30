雲台茶文化交流主題周在昆明開幕

中評社北京4月30日電／據中國台灣網報導，以“雲台一家親，同茗一杯茶”為主題的第十三屆雲台會拓展活動·雲台茶文化交流主題周暨“一帶一路”2025第九屆昆明（國際）春茶周在昆明開幕。



此次活動由雲南省海峽兩岸交流促進會、昆明台灣同胞投資企業協會、雲南省國際貿易投資商會、昆明市茶業行業協會共同發起，旨在融合扶持雲台兩地茶商、茶企，瞄准南亞、東南亞廣闊市場，穩步推進雲南由產茶大省向產茶強省跨越式發展的步伐。活動組委會表示，活動以茶為媒，搭建兩岸茶文化交流、茶產業合作互動平台，凝聚雲台兩地茶人能量，連接兩岸茶人深厚情誼。



活動期間，將舉辦第十三屆雲台會拓展活動·雲台茶文化交流主題周、海峽兩岸鬥茶大會暨2025第九屆春茶杯名茶評比大賽、名山茶旅體驗、雲南古樹綠茶與白茶研究院揭牌儀式，以及昆明市茶業行業協會茶道瑜伽分會揭牌儀式，權威發布2025年雲南省108座著名山頭茶採購指導價格等豐富多彩的系列活動。來自澳大利亞、比利時等國家和澳門、台灣等地區，以及廣東、海南、山東、江蘇等省市的200多名雲茶經銷商、採購商、代理商、資深茶人、知名茶企歡聚春城，共品雲茶春茗。還將舉辦“一帶一路”2025第九屆昆明（國際）春茶周看樣訂貨會，為推進海峽兩岸茶產業、茶文化營銷展示、交流研討搭建合作平台，積極引導和扶持滇茶企業產品與台茶和國際區域產供銷區塊鏈對接。



本屆活動內容精彩紛呈，彰顯著實力春城、溫馨春城、開放春城、綠美春城、幸福春城、效能春城的六個春城“新茗片”。“一帶一路”第九屆昆明（國際）春茶周組委會主任劉益成介紹，本屆春茶周組委會與多家世界500強企業達成戰略合作，與澳大利亞中國茶文化總會、比利時中華茶文化協會、澳門茶文化協會、海南南山茶葉研究院、普洱茶社、雲南大茶倉、台灣開源茶業集團等多家單位和機構達成多項合作和茶葉採購意向，簽訂採購意向合同總價一億六千萬元人民幣。